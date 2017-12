Marina Silva poderá ser anunciada a candidata do Rede para 2018

1. Reunião da Executiva Nacional do Rede, nesta sexta e no sábado, quando a ex-senadora Marina Silva poderá ser anunciada candidata do partido à Presidência da República nas eleições de 2018.

Veja outros destaques da agenda do dia:

2. O presidente Michel Temer tem reunião, ao meio-dia, com Henrique Meirelles, ministro de Estado da Fazenda, Raimundo Colombo, governador de Santa Catarina e Eduardo Pinho Moreira, vice-governador.

3. O Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, participam de debate sobre segurança pública do Rio de Janeiro na Câmara de Comércio Americana, no Rio de Janeiro.

5. O IBGE divulga o PIB do terceiro trimestre do ano.

6. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga o resultado da balança comercial em novembro.

7. A Fenabrave divulga resultado das vendas de veículos em novembro.