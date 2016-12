Os 5 artigos mais lidos do blog em 2016

2016 foi um ano intenso para a política brasileira. Alguns assuntos foram mais polêmicos, outros ganharam maior destaque na mídia, outros terminam o ano sem conclusão, como por exemplo, a Operação Lava-Jato. Relembre abaixo os 5 posts mais lidos no ano de 2016:

1) Só querem saber da crise

Uma análise de Everardo Maciel sobre a crise, escrito em Abril. Um impeachment e uma virada de ano depois, alguns sinais de melhora foram dados, mas o Brasil permanece em crise.

2) Quem fala demais…

Em Março o juiz Sérgio Moro decretou o fim do sigilo de uma série de gravações envolvendo o ex-presidente Lula. Preparamos uma lista com os 13 trechos mais constrangedores. Ouça novamente, se for capaz.

3) O Congresso é quem manda

No mês de Abril, Marcelo Vitorino publicou uma análise sobre a possibilidade de então, de que Michel Temer fosse interino. Pelo visto, Temer entendeu melhor que Dilma que sem negociar com o Congresso, é impossível ter governabilidade.

4) Oi?

A ex-presidente Dilma era famosa por alguns trechos de discursos, digamos, meio complicados de entender. Reveja a lista com as 10 frases de Dilma que ninguém entendeu.

5) Ciro em 2018?

As eleições presidenciais em 2018 serão uma incógnita. Mesmo ferido pela Operação Lava-Jato, Lula não deixa de ser um nome forte. Resta saber se estará apto a disputar o pleito. Marina Silva é vencedora em algumas pesquisas prévias. Ciro Gomes também poderia ser uma alternativa, mas ter se aproximado do PT pode não ter sido uma boa estratégia. Releia o artigo.

