Agenda: Abertura do ano legislativo no Congresso

O presidente Michel Temer participa da abertura do ano legislativo no Congresso Nacional. Veja os principais eventos desta quinta (02):

1. Eleição para a presidência da Câmara dos Deputados.

2. Supremo pode definir o novo relator da Lava-Jato. Também pode julgar recurso sobre responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas não pagos por empresas privadas prestadoras de serviço.

3. O Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, deve se reunir com o ministro do STF Edson Fachin.

4. Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado, divulga os principais resultados Relatório de Acompanhamento Fiscal.

5. O Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne-se com Pedro Malan, presidente do Conselho Consultivo Internacional do Itaú Unibanco e ex-ministro da Fazenda.

6. A Confederação Nacional do Comércio divulga Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor de janeiro.