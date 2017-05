O Globo divulga imagens capturadas nas operações controladas da Polícia Federal a partir da delação da JBS, a mais dura em três anos de Lava-Jato. Nelas, o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), destacado pelo presidente Michel Temer para tratar com Joesley Batista dos interesses de seu grupo empresarial, é flagrado pegando R$ 500 mil em propina — a primeira parcela de um montante prometido de R$ 480 milhões. As cenas abaixo mostram esta entrega, ocorrida em 28 de abril deste ano. Vale lembrar que por ser uma operação controlada os números de série das notas foram informados aos procuradores e o caminho do dinheiro pode ser rastreado. Nesse mecanismo o flagrante do crime é calculado de maneira que seja produzida uma determinada prova. Nessa investigação, a PF acompanhou, com câmeras e escutas, a entrega de dinheiro para intermediários de Temer e de Aécio.

Outras imagens divulgadas pelo site do Globo são do primo do Senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), Frederico Pacheco de Medeiros, pegando, a mando de Aécio, R$ 1,5 milhão em propina — três quartos dos R$ 2 milhões que Aécio pediu, sem saber que era gravado, para Joesley. As cenas abaixo mostram a primeira entrega, ocorrida em 12 de abril deste ano.

A segunda entrega para o primo de Aécio ocorreu em 19 de abril.

Fonte: O Globo