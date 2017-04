Aécio Neves – rebatendo as acusações

O senador mineiro Aécio Neves (PSDB) tem vivido um longo período de altos e baixos. Após a derrota em 2014, liderou a oposição à ex-presidente Dilma Rousseff, e, como presidente nacional do PSDB, levou o partido ao melhor resultado nas eleições municipais de sua história. Hoje 1 em cada 4 brasileiros vive em uma cidade governada pelos tucanos. Com a nova reforma política esse capital político pode fazer a diferença em 2018.

Na Lava-Jato, Aécio Neves teria sido um dos políticos mais citados, no entanto o conteúdo das delações ainda está sob sigilo. Acusado pela revista Veja de receber pagamentos em uma conta em Nova York, como uma contrapartida por ele ter atendido a interesses de uma empreiteira em obras durante seu governo em Minas Gerais, o senador fez um discurso enérgico no plenário, pedindo que o sigilo seja quebrado e que ele, com acesso completo ao conteúdo da delação, possa se defender. Veja a sua presença nas redes sociais:

Youtube

O canal oficial do senador trouxe o pronunciamento de Aécio Neves acerca das acusações da revista Veja.



Facebook

No perfil de Aécio, estão reunidas informações de todas as outras redes e divulgação de notícias relacionadas ao senador e ao PSDB. No dia 31 de Março, publicou informações sobre o contato de seu advogado com o advogado do delator Benedito Júnior, citado pela revista.

Twitter

No microblog o senador divulga suas atividades no Senado. Esta semana fez diversas postagens acerca da reportagem da revista Veja, inclusive um vídeo em que pede ao Ministro Fachin que retire o sigilo sobre as delações.

Para que a verdade fique clara,estou peticionando ao ministro Fachin que permita acesso as delações premiadas para que eu possa me defender pic.twitter.com/rF3JnuEA8Q — Aécio Neves (@AecioNeves) April 1, 2017

Instagram

No Instagram é possível ver o senador Aécio em situações pessoais e profissionais. Como o encontro com o presidente de honra do partido e amigo Fernando Henrique Cardoso.

Site

No site de Aécio Neves estão disponíveis sua biografia, pronunciamentos, propostas e notícias sobre o seu trabalho como senador.

Aécio colunista da Folha de São Paulo

O tucano possui uma coluna semanal na Folha de São Paulo. Dedicou o texto desta semana à sua defesa contra a acusação da revista Veja.