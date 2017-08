Destaques da agenda do dia

1. O Presidente Michel Temer assina Termo de Compromisso para Liberação de Recursos para o Aeroporto de Ribeirão Preto/SP, em Brasília.

2. O ex-presidente Lula visita Pernambuco, nesta quinta e sexta-feira, na sua caravana pelo Nordeste.

3. Veiculação do programa partidário do PSOL, em cadeia de rádio e TV, com duração de dez minutos.

4. O IBGE divulga Pesquisa Anual do Comércio de 2015

5. O Banco Central divulga nota de crédito de julho.

6. FGV divulga Indicador de Expectativa de Inflação dos Consumidores de Agosto.