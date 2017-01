Agenda: audiência de Marcelo Odebrecht com o STF

Marcelo Odebrecht tem audiência com o STF sobre a homologação do acordo de delação premiada. Os principais eventos desta sexta-feira (27) são os seguintes:

1. O presidente Michel Temer discute com o líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB-RR), pacote de projetos considerados prioritários pelo Executivo a ser apresentado aos líderes da base aliada após o retorno das atividades legislativas.

2. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem reunião com presidente da CVM, Leonardo Pereira.

3. Dieese divulga Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de São Paulo em 2016.

4. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor.

5. FGV divulga a Sondagem da Construção de janeiro.