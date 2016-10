O presidente Michel Temer se reúne com deputados da base aliada, em Brasília, para garantir a aprovação do segundo turno da PEC dos Gastos. Veja a agenda da política brasileira nesta segunda (24):

1. O Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), faz exposição em almoço-debate do Lide em São Paulo. Também participam do evento o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e governador Geraldo Alckmin (PSDB).

2. A Presidente do STF, Carmen Lúcia, junto com o vice-presidente do Supremo, Dias Toffoli, os ministros Teori Zavascki e Gilmar Mendes, o ex-ministro Francisco Rezek, e os ex-presidentes do STF Sepúlveda Pertence, Ayres Britto e Cesar Peluso, participam de evento da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP).

4. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne-se com o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, em São Paulo.

5. O Presidente da Petrobras, Pedro Parente, e ministro Fernando Coelho Filho (Minas e Energia) participam da Rio Oil & Gas 2016. A abertura será feita pelo presidente Michel Temer.