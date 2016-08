Nesta segunda (29), a presidente Dilma Rousseff depõe no julgamento do processo de impeachment. Ele está previsto para começar às 9h, mas deve ter atraso. Veja outros eventos do dia na Política Brasileira:

1. Michel Temer recebe os atletas olímpicos (14h). Às 16h participa de cerimônia de ratificação do Acordo de Paris sobre Mudança do Clima.

2. A Câmara pode retomar a votação do projeto de lei que trata da dívida dos estados com a União.

4. A Comissão Especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição do Teto de Gastos (PEC nº 241/16) realiza audiência pública com o subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde, Arionaldo Bonfim Rosendo; o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Guimarães Junqueira; o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Alessio Costa Lima; e o diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Appy.

5. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, viaja para a China, a fim de participar do Seminário Empresarial de Alto Nível, para divulgação de projetos do setor de infraestrutura de transportes.

6. O presidente da Anatel, João Rezende, deixa o cargo, sendo substituído por Juarez Quadros.