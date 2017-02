Agenda: divulgação de pesquisa de avaliação do governo

Divulgação de pesquisa CNT/MDA com avaliação do governo e do desempenho pessoal do presidente Michel Temer. Veja os eventos desta quarta (15):

1. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reúne com governadores para discutir votação do projeto que que trata da reabertura de prazo para regularização de ativos no exterior

2. A Comissão Especial da Reforma da Previdência realiza audiência pública com o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano.

3. A Comissão Mista que analisa a MP 747/16, sobre o processo de renovação do prazo das concessões e permissões dos serviços de radiodifusão, analisa o parecer do relator, deputado Nilson Leitão (PSDB-MT).

4. O ex-senador Delcídio do Amaral depõe na ação penal da 10ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, na qual é acusado de obstrução da Lava-Jato.

5. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, o diretor-geral da Antaq, Adalberto Tokarski, e o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, participam do lançamento do Desempenho Aquaviário 2016.

6. O IBGE divulga pesquisa mensal de serviços de dezembro e o consolidado de 2016.

7. Divulgação do IGP-10 de fevereiro.