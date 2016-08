Agenda Política Brasileira: Julgamento final do impeachment

Senado inicial julgamento final do impeachment da presidente Dilma, com os depoimentos da acusação. Veja os eventos mais importantes da Política Brasileira nesta quinta (25):

1. O Presidente Michel Temer participa de cerimônia de recebimento da tocha Paraolímpica, no Palácio do Planalto.

2. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, viaja para Jackson Hole, Wyoming, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. Já à noite, ele participa do “40th Economic Policy Symposium”, promovido pelo Federal Reserve Bank of Kansas City, em Jackson Hole. O evento acontece de 2 a 27 de agosto.

4. A Fiesp divulga Pesquisa de Intenção de Investimentos em Inovação – 2016.

5. O Banco Central divulga nota sobre operações de crédito de julho.

6. O ex-presidente Lula participa de ato, em Niterói (RJ), de protesto organizado pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) pela retomada dos empregos no setor naval