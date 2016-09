Agenda Política Brasileira: Temer participa de reunião promovida pela ONU

O presidente Michel Temer participa de reunião de alto nível sobre refugiados e migrantes promovida pela secretaria geral da ONU, coordenada por Ban Ki-Moon. Veja os principais eventos desta segunda (19):

1. A Câmara pode votar urgência para dois projetos de lei complementar que mudam o Código Tributário Nacional para autorizar a União, os estados e os municípios a venderem seus créditos de dívida ativa.

2. Sessão do Congresso para votar concluir votação da LDO e vetos presidenciais.

4. Henrique Meirelles participa de evento do Lide, às 13h, onde falará sobre “A retomada do crescimento da economia brasileira”

5. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, participa do lançamento do Ranking de Competitividade dos Estados 2016, que tem apoio da BM&F Bovespa. Em seguida, o ministro participa do 2º Congresso Brasileiro da Indústria de Máquinas e Equipamentos.

6. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), faz palestra (10h) sobre a agenda legislativa de 2016, durante encontro do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo.

7. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne-se pela manhã com o economista-chefe do Banco Safra, Carlos Kawall, em São Paulo.

8. A Corregedoria-Geral do TSE ouve depoimentos de testemunhas na Ação de Investigação Judicial Eleitoral movida pela Coligação Muda Brasil contra a chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer. Serão ouvidos os empresários Augusto Mendonça e Julio Camargo (Setal), Eduardo Leite (ex-Camargo Corrêa), Ricardo Pessoa (UTC), Otávio Azevedo e Flávio Barra (Andrade Gutierrez).

9. O Banco Central divulga o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) de julho.