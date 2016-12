Agenda Política Brasileira: Reforma da Previdência na CCJC

A próxima pauta do governo na Câmara, a Reforma da Previdência, pode ter o o seu parecer apresentado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJC). Os principais eventos previstos para esta quinta-feira (8) são os seguintes:

1. O relator da Reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Alceu Moreira (PMDB-RS), pode apresentar seu parecer

2. O Senado pode votar emenda constitucional que acaba com a reeleição e securitização da dívida de Estados e Municípios.

3. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara discute as prioridades do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, e a extinção da Controladoria-Geral da União com o ministro Torquato Jardim.

4. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, se reúne com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

5. Reunião do Conselho Nacional de Política Energética analisa um conjunto de reformas no setor de petróleo.

6. As Centrais sindicais se reúnem para debater a reforma da Previdência

7. A Assembleia do Rio de Janeiro segue a votação do pacote de austeridade proposto pelo governo do Rio

8. O governador de Goiás, Marconi Perillo, encaminha à Assembleia do Estado medidas de ajuste

9. O IBGE divulga o Levantamento da Produção Agrícola de novembro e o 2º. Prognóstico da Safra de 2017