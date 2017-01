Agenda: Rodrigo Maia deve oficializar candidatura

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deve anunciar oficialmente sua candidatura à reeleição. Veja os eventos desta terça (31):

1. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, participa de abertura de reuniões dos Grupos de Trabalho do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES).

2. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, faz palestra, em São Paulo, durante a “2017 Latin America Investment Conference”, promovida pelo Banco Credit Suisse. À tarde, em Brasília, Goldfajn tem reunião com Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho Consultivo do Grupo Gerdau.

3. Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e o ministro da Produção da Argentina, Francisco Cabrera, concedem entrevista coletiva após encerramento da Comissão Bilateral de Produção e Comércio Brasil-Argentina.

4. O Banco Central divulga o resultado das contas do setor público consolidado em 2016.

5. O IBGE divulga o resultado da Pnad Contínua referente ao último trimestre, encerrado em dezembro.

6. Entrevista coletiva fala sobre desembolsos do BNDES.