Agenda: Temer se reúne com bancada aliada de MG

O presidente Michel Temer se reúne com a bancada aliada de Minas Gerais. Veja os principais eventos desta quinta-feira (9):

1. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa da abertura do evento Fóruns Estadão, cujo tema será reforma da previdência

2. A Comissão Especial da Reforma Trabalhista promove audiência pública sobre o direito do trabalho urbano com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Luiz Philippe Vieira, e o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abiaq), João Carlos Marchesan.

3. A Comissão Especial da Reforma da Previdência promove audiência pública sobre limite de idade, tempo de contribuição, fórmula de cálculo do benefício, entre outros temas.

4. Reunião de parlamentares do PT para discutir a reforma da previdência.

5. O Supremo julga ação sobre inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins.

6. A CNI divulga pesquisa de Coeficientes de Abertura Comercial de 2016.

7. O IBGE divulga levantamento da Produção Agrícola de fevereiro.