Agenda: Temer lança Agro+

Michel Temer participa do lançamento do Plano Agro+ para os produtores paulistas juntamente com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o governador, Geraldo Alckmin. Veja os eventos desta segunda (20):

1. Relator da proposta de reforma da Previdência Social, o deputado Arthur Maia (PPS-BA) se reúne com sindicalistas da Força Sindical.

2. O Tribunal Superior Eleitoral ouve os donos de gráficas contratadas pela chapa Dilma Rousseff (PT) / Michel Temer (PMDB) nas eleições presidenciais de 2014.

3. Termina o prazo de consulta pública sobre a proposta de norma que irá disciplinar o mecanismo de proteção cambial que o governo quer oferecer aos contratos de concessões de infraestrutura aeroportuária.

4. Empresários mexicanos participam, nesta segunda e terça-feira, em São Paulo, de uma rodada de negócios para a compra de soja e de carnes bovina e suína do Brasil.

5. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) discute projeto de lei que autoriza a privatização da Cedae, estatal de águas e esgoto.

6. O Tesouro Nacional divulga o Relatório Mensal da Dívida Pública de janeiro.

7. FGV promove seminário sobre a Reforma da Previdência, com a presença do secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano.