Agenda: Temer sanciona lei da Reforma do Ensino Médio

O presidente Michel Temer sanciona lei proveniente de Medida Provisória que prevê a reforma do ensino médio. Veja os eventos desta quinta (16):

1. A Comissão Especial da Reforma Trabalhista (Câmara) ouve o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Filho.

2. Os ministros de Minas e Energia, Fernando Coelho, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, se reúnem para definir a nova política de conteúdo local para o setor de óleo e gás.

3. A Liderança do PT promove Seminário “Nenhum direito a menos na Previdência” com a economista Laura Tavares e o ex-ministro da Previdência Social Carlos Eduardo Gabas.

4. A Vale divulga o relatório de produção da empresa.

5. O Banco Central divulga o IBC-Br (prévia do PIB) de 2016.

6. A Confederação Nacional do Comércio divulga Intenção de Consumo das Famílias (ICF) em fevereiro.

7. A Confederação Nacional da Indústria divulga Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) em fevereiro.

8. Fiesp divulga Índice de Nível de Emprego em janeiro.

9. ANP promove XII Seminário de Avaliação do Mercado de Derivados de Petróleo e Combustíveis.