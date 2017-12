Agenda: TSE analisa resoluções das eleições 2018

Veja outros destaques da agenda do dia:

1. A Câmara pode votar urgência para o projeto de lei que trata da regulamentação do lobby e do que trata da reoneração da folha de pagamento.

Câmara vai tentar aprovar regulamentação do lobby na última semana antes do recesso https://t.co/jOaGc3I1nw — Estadão (@Estadao) 18 de dezembro de 2017

3. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, se reúne com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, em Brasília. À tarde, Goldfajn participa de reunião virtual do conselho deliberativo do Fundo Soberano do Brasil e de encontro com executivos da B3 Brasil Bolsa Balcão.

4. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realiza o leilão A-4, o primeiro leilão de energia nova a ser realizado desde abril de 2016.

5. Último dia de consulta pública da Agência Nacional do Petróleo (ANP) sobre os pré-editais e as minutas de contratos de concessão da 15ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios de Petróleo e Gás em bacias terrestres.

6. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga o Índice de Confiança do Empresário Industrial.

7. O Banco Central divulga o IBC-Br (prévia do PIB) de outubro.

Com alta de 0,29%, economia do Brasil cresce acima do esperado em outubro https://t.co/vTeYQMtIr3 — Folha de S.Paulo (@folha) 18 de dezembro de 2017