O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), é um exemplo de resiliência. Entre todos os caciques tucanos que disputavam a liderança nacional do partido e a candidatura à presidência da República, foi o único que sobreviveu em condições de disputar ambos cargos. De fato, Alckmin deverá ser alçado à presidência nacional do PSDB no dia 9, por aclamação, após a desistência de Tasso Jereissati e Marconi Perillo.

A disputa inicial como candidato do PSDB à Presidência era entre Alckmin, o senador José Serra e o Aécio Neves, hoje presidente afastado do partido. No entanto, a Lava-Jato tornou-se uma ameaça para Serra e Aécio. O líder mineiro foi o mais atingido, flagrado numa gravação num diálogo comprometedor com Joesley Bastista, empresário alvo de denúncias gravíssimas. O antecipando o processo de sucessão no comando do partido. Alckmin, apesar de também citado em investigações, conseguiu ser um dos únicos a permanecer de pé.

Já como pré-candidato, surgiu uma pequena possibilidade de Alckmin perder a vaga para seu afilhado político João Doria, prefeito de São Paulo. No entanto, o empresário ainda não possui o jogo de cintura político que o faria sobrepujar alguém tão experiente como Alckmin. E o “João Trabalhador” perdeu-se em meio a um oceano de factoides.

Twitter

Geraldo já está em pré-campanha, como governador tem acesso à máquina pública e está utilizando-a de maneira muito inteligente para ampliar a sua visibilidade nacional sem quebrar as regras vigentes. O governante divulga suas ações no estado e ainda faz críticas à gestão do PT, à Lula e Dilma Rousseff. Da mesma maneira vem sendo construída a narrativa de pré-campanha PSDB.

Passamos pela pior crise da nossa história, e o povo não vai esquecer disso. É fácil desarrumar a casa. Para arrumar, exige perseverança, trabalho, sacrifício. Acredito que o Brasil tenha todas as condições para gerar empregos e voltar a crescer.#PreparadoParaoBrasil pic.twitter.com/SpIjhp7kVS — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) November 27, 2017

Mais segurança! Assinei um decreto que regulamenta convênios entre Estado e prefeituras para fortalecer as Guardas Municipais. Todos unidos contra a criminalidade. #PreparadoParaoBrasil pic.twitter.com/IR2glGzQpO — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) November 27, 2017

Facebook

No Facebook, Alckmin publica vídeos em que defende temas como segurança e saúde, falando do estado de São Paulo, mas de maneira que se aplicaria ao que o eleitor em 2018 deseja ouvir de um candidato à presidência da República.





Instagram

Alckmin visitou recentemente Recife, onde não perdeu a oportunidade de reforçar a imagem de homem religioso e ainda teve a oportunidade de estreitar laços com representantes do PSB pernambucano, do finado Eduardo Campos, e também com líderes locais do PMDB.

Vou à missa todos os domingos. Na semana passada, foi especial, porque tive a oportunidade de acompanhar a missa do Frei Rinaldo na Igreja Madre de Deus, no Recife. Uma publicação compartilhada por Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin_) em Nov 26, 2017 às 4:33 PST



Outro tema que será recorrente nas campanhas de partidos alinhados à base governista é a da recuperação da economia. Alckmin trabalha esses números positivos do estado que governa.

O Caged de outubro trouxe ótimas notícias para o Brasil e para São Paulo. O país registrou o sétimo mês seguido de saldo positivo em vagas criadas, e boa parte disso é mérito do Estado de São Paulo. Dos 302 mil novos empregos, 124 mil são de SP. #PreparadoParaoBrasil Uma publicação compartilhada por Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin_) em Nov 21, 2017 às 6:31 PST