Alerj analisa ordem de prisão contra Picciani

1. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) inicia análise da ordem de prisão dos deputados estaduais Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB, autorizada pela Justiça Federal.

Destaques da agenda do dia

2. O governo deve liberar hoje mais R$ 7 bilhões em gastos no orçamento.

3. O Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, profere palestra em reunião plenária do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), em São Paulo. Depois, viaja para Berkeley, nos Estados Unidos, onde ficará até o dia 20 para proferir palestra na Universidade da Califórnia.

5. O IBGE divulga os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do 3º trimestre, com índices sobre o desemprego.

6. IBGE divulga pesquisa mensal de serviços de setembro.