Um dia depois de se entregar na sede da Polícia Federal, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Jorge Picciani e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi tiveram sua prisão revogada e seus mandatos devolvidos em votação sigilosa na Alerj. Foram 39 votos favoráveis contra 19 e uma abstenção (do filho de Picciani).

Fachin deixará o STF decidir sobre Cunha e Geddel

Fachin vai levar recursos de Cunha e Geddel para plenário do Supremo https://t.co/ldABMuSDiQ — Folha de S.Paulo (@folha) 17 de novembro de 2017

Governo libera R$7,5 bilhões

Em busca de melhorar a imagem do governo e de ganhar pontos com ministros e partidos, Michel Temer anuncia liberação de R$7,5 bilhões do orçamento. Segundo a equipe econômica, o desbloqueio não vai prejudicar a meta fiscal de 2017. A liberação feita às portas de uma grande reforma ministerial garante dividendos políticos para os atuais ministros que pretendem sair candidatos em 2018 pois injeta recursos que podem ser utilizados em projetos de grande visibilidade local.

Com informações do Estadão, Folha e Globo News.