Alexandre Baldy – de empresário à Ministro das Cidades

A trajetória meteórica do novo Ministro das Cidades, Alexandre Baldy (PP/GO) é incomum, mas ser um representante da “nova política”, por ser deputado de primeiro mandato, e estar no lugar certo no momento certo fez toda a diferença em sua indicação. Em três anos passou de empresário a deputado e agora, na reforma ministerial de Temer, conquistou a pasta mais cobiçada pelo Centrão, o Ministério das Cidades. Baldy tomou posse nesta quarta, substituindo Bruno Araújo (PSDB-PE), que deixou o cargo antecipando a mudança nos ministérios que tem por objetivo melhorar as chances de aprovação da Reforma da Previdência.

Natural de Goiânia (GO), foi eleito pelo PSDB em 2014 com 107,5 mil votos, mas em seguida migrou para o Podemos (antigo PTN). Formado em direito, é casado e tem dois filhos. Para assumir o ministério, Alexandre Baldy saiu do Podemos e filiou-se ao PP. Dessa maneira Temer atendeu à demanda do “centrão” de melhores cargos no primeiro escalão.

Posse no Ministério das Cidades

Em seu discurso de posse Alexandre agradeceu a nomeação ao presidente Temer e também ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia que foi citado também por Temer por ter indicado o nome de Baldy para a pasta.

Veja como é a sua presença online:

Facebook

No perfil de Baldy está publicada na íntegra a sua posse como ministro das Cidades.

Twitter

No microblog o ministro divulga ações como parlamentar e defende pautas locais em diversas regiões do seu estado de origem.

O novo ministro das Cidades @alexandrebaldy e o ex-ministro @BrunoAraujo4511 participaram juntos da cerimônia de transmissão de cargo, que fecha a transição da pasta.

“Esse é um dos ministérios mais capilares e essenciais”, afirmou o ministro empossado: https://t.co/yareGa0ei3. pic.twitter.com/0VETlZSMsp — Ministério Cidades (@MinCidades) November 23, 2017

Nas obras do novo edifício do Hosp. das Clínicas, que será o maior hosp. universitário do BR. Emenda de bancada p/ dar mais #saúde a todos pic.twitter.com/raF4cyEz1I — @alexandrebaldy (@alexandrebaldy) October 2, 2017

Instagram

No perfil de fotos o deputado federal compartilha suas atividades legislativas dentro e fora do Congresso nacional.

#ProclamaçãoDaRepública A República representa a possibilidade de participação popular dos cidadãos. É em função de sua existência que podem votar naqueles que têm o encargo de decidir o futuro da nação. Desde os vereadores que compõem as Câmaras Municipais até o Presidente da República, cabe aos cidadãos a escolha desses líderes. Por mais participação popular! Uma publicação compartilhada por @alexandrebaldy (@alexandrebaldy) em Nov 15, 2017 às 4:15 PST

#SegurançaPública foi o assunto debatido durante os trabalhos legislativos desta semana. Aprovamos vários projetos que tive o privilégio de agilizar a tramitação enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública, no último ano. Assista! [Vídeo completo na nossa página do Facebook facebook.com/alexandrebaldyoficial] Uma publicação compartilhada por @alexandrebaldy (@alexandrebaldy) em Nov 10, 2017 às 5:05 PST

Site

Em seu site oficial Alexandre Baldy concentra todas as noticias e publicações das redes sociais além da prestação de contas de seu trabalho no legislativo.