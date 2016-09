Personagem da semana: Antonio Palocci – o ex-superministro

O personagem da semana é Antonio Palocci (PT), ex-ministro da Fazenda de Lula e da Casa Civil de Dilma. Palocci chegou a ser chamado de superministro pela influência e confiança que tinha do Palácio do Planalto. Na última segunda-feira (26) foi preso na 35a fase da Operação Lava Jato suspeito de ter ligação com o comando da Odebrecht e de ter recebido dinheiro para beneficiar a empreiteira em contratos com o governo. Veja como é a sua presença online.

Twitter

É o único perfil de Palocci nas redes sociais, porém está sem atualização desde 2013.

Facebook

Site, Instagram, Youtube

Antonio Palocci não possui perfis online.

Outras fontes

Entenda um pouco mais da Operação Omertà 35a fase da Lava Jato que levou à prisão de Palocci na notícia de hoje do Estadão.