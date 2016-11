Agenda Política Brasileira: Arko Advice promove seminário

A Arko Advice e a Consulting House promovem o seminário O Futuro e os Desafios do Brasil, com a participação do presidente Michel Temer, do ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Torquato Jardim, e Murillo de Aragão, presidente da Arko. Veja outros eventos desta segunda-feira (28):

1. A oposição do Senado e da Câmara apresentam pedido de impeachment do presidente Michel Temer.

2. Governadores entregam ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, documento com compromissos fiscais.

4. O Ministro da Educação, Mendonça Filho, faz palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

5. A Comissão Mista que analisa a Reforma do Ensino Médio, prevista na Medida Provisória nº 746/16, faz audiência pública com o ministro da Educação, Mendonça Filho.

6. O Banco Central divulga o resultado primário do setor público consolidado de outubro.

7. O IBGE divulga as Contas Regionais do Brasil de 2010 a 2014.