O presidente do PMDB de São Paulo e líder do partido na Câmara, deputado federal Baleia Rossi, teve uma semana intensa com as declarações do presidente, Michel Temer sobre as dificuldades da Reforma da Previdência. O tempo exíguo para aprovação das reformas, a antecipação da disputa presidencial com um cenário de polarização extrema e a necessidade de articulação no Congresso, são desafios que o peemedebista de Ribeirão Preto deverá enfrentar abertamente.

Estar com o partido ocupando cargo mais alto do Planalto não é suficiente sem apoio do legislativo e é isso que devem garantir Baleia Rossi e Romero Jucá, líderes da legenda no Congresso. A articulação com partidos menores, que formam o chamado “Centrão”, precisa ser coordenada e o texto bem trabalhado, para que não ocorra com a Reforma da Previdência o que aconteceu com a Reforma Trabalhista, que chegou ao Senado com muitos pontos ainda a serem ajustados gerando desgaste entre as casas. O Blog da Política Brasileira entrevistou o deputado sobre as Reformas, o ajuste fiscal e outros desafios do governo em 2017. Veja a sua presença online:

O perfil de Baleia Rossi no Facebook traz a divulgação de seu trabalho como deputado federal na Câmara

O canal de Baleia Rossi no site de videos mostra a atividade do parlamentar como a participação em uma missão na China para celebração de acordos de comércio.

No Twitter o deputado republica as postagens do Facebook com seus projetos e ações locais. Divulga também a repercussão de suas ações na mídia:

O site do deputado traz em detalhe projetos e múltiplos canais de comunicação do eleitorado com seu representante.