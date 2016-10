Agenda Política Brasileira: BC anuncia taxa básica de juros

O Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia a taxa básica de juros. Os principais eventos desta quarta-feira (19) são os seguintes:

1. A Câmara dá continuidade à votação a votação do projeto que retira a obrigatoriedade de a Petrobras participar com 30% nos leilões do pré-sal.

2. A Comissão Especial de Combate à Corrupção (PL 4850/16) da Câmara realiza audiência pública para debater o PL 4850/16, que estabelece dez medidas contra a corrupção.

4. Comissão Especial da Câmara que discute o projeto que prevê o reajuste para servidores da Polícia Federal e outras categorias pode votar o parecer do relator, Laerte Bessa (PR-DF).

5. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, discute PEC dos Gastos com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho.

6. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga pesquisa inédita sobre demanda de formação de mão de obra no período 2017-2020.

7. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) ouve Augusto Mendonça, Eduardo Leite, Ricardo Pessoa, Júlio Camargo, Otávio Azevedo e Flávio Barra na ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer.

8. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga o Índice de Confiança do Empresário Industrial.

9. O IBGE divulga o resultado do volume de venda do setor de serviços em agosto.