O cenário eleitoral com ou sem Lula, descritos anteriormente podem ser observados com maior nitidez quando se analisam as pesquisas de intenção de voto disponíveis. Nas três sondagens sobre a sucessão presidencial de 2018 (Datafolha, CNT/MDA e Poder 360), Lula (PT) lidera as simulações de primeiro turno e hoje teria uma vaga praticamente certa no segundo turno.

Jair Bolsonaro (PSC-RJ) continua demonstrando um bom percentual para a largada da corrida presidencial e aparece em segundo lugar nas três sondagens realizadas.

Com o ex-presidente Lula (PT) candidato e Marina contando com um piso muito similar ao dela própria no primeiro turno das eleições presidenciais de 2010 e de 2014, Ciro Gomes (PDT-CE) encontra dificuldades para se credenciar como alternativa.

Segundo turno indefinido

Ainda que Lula tenha uma vaga bem encaminhada para o segundo turno, o quadro sucessório apresenta uma imprevisibilidade considerável. Isso ocorre porque ainda há um grande percentual do chamado “não voto” (brancos, nulos e indecisos), reunindo entre 20% e 30% do eleitorado. Além disso, há uma proximidade nas intenções de voto de Bolsonaro, Marina, Barbosa, Alckmin e Doria, fato que deixa em aberto a vaga do candidato “anti-lula” no segundo turno.

No cenário sem Lula como candidato do PT, o grau de imprevisibilidade fica ainda maior. Tendo como base as pesquisas disponíveis a respeito desse quadro (Datafolha e Poder 360), Jair Bolsonaro assumiria a liderança da corrida eleitoral, de acordo com sondagem do site Poder 360. No Datafolha, o primeiro lugar fica com Marina Silva, herdando parte do eleitorado lulista.

Quem também cresce com a ausência de Lula é Ciro Gomes. Mesmo estando atrás de Marina na pesquisa Datafolha, ele já aparece tecnicamente empatado com a ex-senadora na sondagem do Poder 360.

