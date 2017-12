Ano que vem será ano de renovação política no Brasil. A má notícia é que ela não será ampla nem total. A boa nova é que teremos, sim, alguma renovação. Contudo, o mundo político continuará a padecer de problemas sérios, entre os quais a fragmentação partidária, a falta de comprometimento com programas partidários e o proposital distanciamento da sociedade. No ano que vem veremos também o velho hiperativismo da esquerda e a pachorrenta omissão dos liberais. Veremos a política sendo controlada pelos que gostam dela, mas não necessariamente pelos melhores. Os melhores ainda continuarão com medo de se misturar com gente que eles consideram, no mínimo, esquisita.

O sistema contra os “entrantes”

Por que será assim? Primeiro, porque o sistema trabalha contra os entrantes. Ou seja, figuras e instituições novas têm dificuldade de assumir posições estratégicas para vencer o debate político. Quanto a isso, os novos também têm sua parcela de culpa, pois se caracterizam como partidos anti-establishment e se dizem contra tudo de ruim que anda por aí. Contudo, sem uma tragédia econômica, essa narrativa tem fôlego curto.

No Brasil a prática da “renovação suja”

Lembremos o Podemos, na Espanha. Com todo o oba-oba e a facilidade de acesso aos mecanismos eleitorais, a legenda de esquerda obteve apenas cinco cadeiras (de um total de 54) em 2014 no Parlamento europeu, com 7,98% dos votos. Foi o quarto partido mais votado no país, apesar do estrondoso sucesso nas redes sociais.

Renova Brasil

Teremos, sim, uma pequena renovação por conta de iniciativas como as do Renova Brasil, liderada por Eduardo Mufarrej, que traz muita esperança para a sociedade. Ao estimular e instruir novas lideranças a disputar as eleições, o Renova Brasil trabalha no ponto fraco que prejudica a renovação política no país: preparar novos protagonistas para o embate político Com lideranças sendo instruídas a se posicionar, a usar as redes sociais, a elaborar propostas e a seguir princípios básicos de transparência e honestidade, poderemos ter bons e novos nomes no Congresso Nacional. Como se sabe, as grandes coisas começam pequenas.

Publicado na IstoÉ em 08/12/2017