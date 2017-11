Votações complexas como a da Previdência, levam em média duas semanas para serem concluídas no plenário. E restam apenas cinco semanas de atividade no Congresso Nacional antes do recesso parlamentar, que começa oficialmente no dia 23 de dezembro.

De acordo com o líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sugeriu que a votação da Reforma da Previdência aconteça a partir da primeira semana de dezembro. É um cronograma bastante apertado, que coloca em dúvida a conclusão da votação dos dois turnos ainda neste ano pela Câmara. Pois existem inúmeras manobras regimentais que a oposição pode fazer para retardar o processo.

Possível calendário de tramitação da Previdência

Veja aqui quais os VETORES QUE CONDICIONAM A VOTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA. Onde estão os possíveis obstáculos da equipe de Michel Temer para alcançar a aprovação da Reforma.