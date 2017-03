Os principais eventos desta terça-feira são os seguintes:

1. O Presidente Michel Temer faz discurso principal na primeira edição da Latin American Cities Conferences. O evento contará com a participação do presidente do BC, Ilan Goldfajn, e do ministro Henrique Meirelles (Fazenda), entre outros.

2. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se encontra com representantes do FMI.

3. Reunião de líderes partidários da Câmara para discutir a pauta da semana e a escolha dos presidentes das comissões permanentes.

5. Dirigentes sindicais se reúnem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para pedir que o projeto de lei que regulamenta a terceirização não seja votado.

6. A Comissão Mista de Desburocratização no Congresso se reúne, às 15h, para dar início à discussão do plano de trabalho do relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG).

7. O senador Paulo Paim (PT-RS) apresenta requerimento de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a Previdência.

8. A Comissão Especial sobre a Reforma da Previdência (PEC nº 287/16) realiza audiência pública para debater o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência.

9. Entra em vigor reajuste de 9,8% no preço do botijão de gás nas refinarias da Petrobras.

10. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) divulga Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de março

11. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) divulga dados do setor aéreo brasileiro em fevereiro

12. A Confederação Nacional da Indústria divulga Sondagem Industrial de fevereiro.