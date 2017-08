Câmara pode votar denúncia contra Michel Temer

Destaques da agenda do dia

1. A Câmara pode votar autorização para o Supremo Tribunal Federal investigar o presidente Michel Temer.

2. O presidente Michel Temer recebe o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, e o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (9h30). Também tem encontro com o governador de Tocantins, Marcelo Miranda (11h).

3. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne-se com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e com a ministra Grace Mendonça, da Advocacia-Geral da União (AGU), para discutir julgamento sobre perdas de poupadores por planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990.

4. O Senado pode votar projeto de resolução (PRS 55/15) que fixa alíquota máxima para cobrança de ICMS incidente nas operações internas com querosene de aviação em 12%.

5. Senado pode instalar CPI do BNDES para investigar financiamentos concedidos pelo banco.

6. O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, participa de Seminário organizado pela Fiesp sobre “Finanças e Financiamento – Formas de Viabilizar o futuro dos negócios nas pequenas e médias empresas”.

7. FIPE divulga IPC de julho.