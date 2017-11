Previdência precisa passar pela Câmara até 15 de Dezembro

Após declarações pessimistas do presidente Michel Temer o governo tenta dar a volta por cima na Reforma da Previdência. Arthur Maia, relator da matéria na Câmara afirmou que, se o novo texto da proposta não for votado no plenário da Casa em dois turnos até o dia 15 de dezembro, será muito difícil aprová-lo.

“Temos uma janela estreita. Se não votarmos aqui na Câmara dos Deputados até o dia 15 de dezembro e contar com a boa vontade do Senado para aprovar ainda este ano, está claro que as coisas ficam mais difíceis”, declarou Artur Maia.

Novo chefe da PF

A Polícia Federal (PF) tem uma nova chefia. Fernando Segóvia, foi o escolhido de Temer para substituir Leandro Daiello, que ocupava o posto desde 2011, o primeiro ano de governo de Dilma Rousseff. A missão de Segóvia não será fácil pois a PF passa por um período de muita animosidade interna entre a Associação de Delegados da Polícia Federal e demais sindicatos da classe. Com perfil agregador o escolhido tem o apoio da maior dos sindicatos e também era o nome preferido de políticos ligados ao presidente Temer.

Nomeação de Segóvia agrada a maioria dos sindicatos dos policiais federais https://t.co/ysXHz778dv — Folha de S.Paulo (@folha) 8 de novembro de 2017

Venezuela sofrerá mais sanções internacionais

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelar uma série de embargos financeiros impostos à Venezuela e a membros do seu governo, Maurício Macri, presidente da Argentina, defendeu que o embargo americano deva incluir também as exportações de petróleo, principal produto fornecido pela Venezuela aos EUA. Macri é o primeiro líder latino americano a defender uma medida tão severa contra a gestão de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela.

Macri defende que EUA imponham embargo a petróleo da Venezuela https://t.co/mpGImhF9TH — Folha de S.Paulo (@folha) 8 de novembro de 2017

A União Europeia (UE) anunciou hoje também que irá acompanhar a iniciativa dos EUA e vai impor um embargo de armas entre outras sanções possíveis caso a situação da Venezuela se agrave. O bloco suspenderá o fornecimento de qualquer equipamento que possa ser usado para apoiar o movimento de repressão interna e vigilância.

União Europeia imporá embargo de armas à Venezuela, dizem diplomatas. https://t.co/lQGLhZfxaD pic.twitter.com/kDG7ZdMW5P — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) 8 de novembro de 2017

Com informações do Globo, Estadão e Folha.