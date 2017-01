Câmara e Senado elegem novo presidente

O Congresso retoma suas atividades na quinta-feira (02/02). Serão eleitos os presidentes da Câmara e do Senado, além dos demais cargos da Mesa nas duas Casas.

Na Câmara, de acordo com cronograma anunciado em dezembro, o registro das candidaturas pode ser feito até as 23 horas do dia 1º de fevereiro. Rodrigo Maia (DEM-RJ) é o favorito e deve ser reeleito. No Senado, o líder do PMDB, Eunício Oliveira (CE), é o nome mais forte na disputa.

A eleição para o comando da Câmara e do Senado não deve deixar nenhuma sequela grave na base aliada. Mesmo que surjam descontentamentos pontuais, o governo tem condições de revertê-los rapidamente.

TENDÊNCIA: Eleição de Rodrigo Maia e Eunício Oliveira

Governo encaminha Reforma Trabalhista ao Congresso

O governo pode encaminhar, esta semana, proposta de Reforma Trabalhista ao Congresso Nacional.

Em entrevista à imprensa, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que as linhas mestras do projeto podem ser resumidas em cinco aspectos: a valorização dos acordos trabalhistas; a jornada de meio turno de trabalho; a ampliação do tempo do contrato temporário de 90 para 120 dias, prorrogáveis por mais 120; e a eleição de representantes dos trabalhadores por empresa.

Há ainda dois projetos sob exame dos parlamentares. Na Câmara, um deles prevê que acordos trabalhistas possam prevalecer sobre o que determina a legislação. Outro, no Senado, trata da regulamentação do trabalho terceirizado.

TENDÊNCIA: Discussão longa no Congresso, que pode interferir na Reforma da Previdência