Agenda Política Brasileira: Câmara pode votar pré-sal

A Câmara pode votar três medidas provisórias e os dois destaques pendentes do projeto de lei que desobriga a Petrobras a participar com 30% dos leilões do pré-sal. Veja os principais eventos desta quarta (26):

1. Michel Temer se reúne com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Rodrigo Maia.

2. O TCU pode analisar o processo que trata da devolução de R$ 100 bilhões do BNDES ao Tesouro.

4. O Supremo julga ação sobre desaposentação – possibilidade de recálculo dos benefícios de aposentados que voltam a trabalhar e contribuem para a Previdência.

5. FGV divulga sondagem da Indústria e do consumidor relativa a outubro.

6. A Confederação Nacional do Comércio divulga Intenção de Consumo das Famílias.

7. Seade/Dieese divulga Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de São Paulo em Setembro.

8. A Confederação Nacional dos Transportes divulga pesquisa de Rodovias.

9. Fitch realiza o Fórum de Investidores de Projetos de Infraestrutura 2016.