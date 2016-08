Campanha em São Paulo: tempos de TV

A disputa pela prefeitura de São Paulo (SP) “esquentará” na próxima sexta-feira (26), a partir do início da campanha na TV. Líder nas pesquisas de intenção de voto, o deputado federal Celso Russomanno (PRB) terá apenas pouco mais de 1 minuto no horário eleitoral gratuito, conforme tabela abaixo, e somente 10 inserções diárias (os chamados spots publicitários com 30 segundos de duração que vão ao ar durante o período eleitoral).

Disputando a mesma faixa do eleitorado que o empresário João Doria Júnior (PSDB), Russomanno terá pela frente um adversário com bom potencial de crescimento. Doria contará com 3 minutos e 6 segundos no horário eleitoral a cada bloco de 10 minutos. Mais importante que isso, Doria terá 16 inserções diárias a mais que Russomanno (26 contra 10 spots do candidato do PRB).

CANDIDATOS PARTIDO/COLIGAÇÃO TEMPO DE TV A CADA BLOCO DE 10 MIN TEMPO TOTAL DIÁRIO DE INSERÇÕES TOTAL DE INSERÇÕES DIÁRIAS TOTAL DE INSERÇÕES NOS 35 DIAS DE CAMPANHA João Doria Júnior (PSDB) Acelera São Paulo (PSDB / PPS / PV / PSB / DEM / PMB / PHS / PP / PSL / PT do B / PRP / PTC / PTN) 3min06seg 13min03seg 26 914 Fernando Haddad (PT) Mais São Paulo (PT / PC do B / PR / PDT / PROS) 2min35seg 10min54seg 22 763 Marta Suplicy (PMDB) União Por São Paulo (PMDB / PSD) 1min57seg 8min13seg 16 575 Celso Russomanno (PRB) São Paulo Sabe, A Gente Resolve (PRB / PSC / PTB / PEN) 1min12seg 5min04seg 10 354 Major Olimpio (SD) SD 21seg 1min32seg 3 107 Luiza Erundina (PSOL) Os Sonhos Podem Governar (PSOL / PCB) 10seg 45seg 2 53 Ricardo Young (REDE) REDE 9seg 41seg 1 48 João Bico (PSDC) PSDC 7seg 32seg 1 37 Levy Fidelix (PRTB) PRTB 6seg 27seg 1 32 Henrique Areas (PCO) PCO 5seg 22seg 1 26 Altino (PSTU) PSTU 5seg 22seg 1 26

No campo da centro-esquerda, a situação dos tempos de TV é um pouco mais equilibrada que a comparação Russomanno x Doria. O atual prefeito e candidato à reeleição, Fernando Haddad (PT), terá um pouco mais de 2 minutos e 30 segundos a cada bloco de 10 minutos no horário eleitoral gratuito (ou 5 minutos a cada 20 minutos).

A senadora Marta Suplicy (PMDB), sua principal adversária por uma vaga no segundo turno, contará com quase 2 minutos a cada bloco de 10 minutos (ou 4 minutos a cada 20 minutos no horário eleitoral). Em inserções, Haddad terá seis por dia a mais que Marta (o petista terá 22 contra 16 da peemedebista). E ao longo dos 35 dias de campanha, são 188 spots a mais em favor do petista (763 contra 575).

A deputada federal e ex-prefeita Luiza Erundina (PSOL), embora também dispute uma vaga no segundo turno com Haddad e Marta junto ao eleitorado paulistano de centro-esquerda, tem grande desvantagem no tempo de TV.

Erundina terá apenas 10 segundos por dia em cada bloco de 10 minutos (ou 20 segundos em cada bloco de 20 minutos). Serão apenas 2 inserções diárias (ou 53 spots ao longo dos 35 dias de campanha).