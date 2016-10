A histórica vitória de Nelson Marchezan Junior (PSDB) na eleição para prefeitura de Porto Alegre (RS) passou por seu correto posicionamento no tabuleiro da disputa e também por uma acertada estratégia de comunicação.

Enfrentando um candidato que representava uma gestão de 12 anos (Sebastião Melo-PMDB) e tendo adversários à esquerda no primeiro turno (Raul Pont-PT e Luciana Genro-PSOL), Marchezan corretamente se postou como novidade, estratégia sintetizada no slogan (Uma nova atitude para um novo tempo).

Dentro da tática adotada também esteve presente um “convite” a reflexão se Porto Alegre queria repetir o presente (referência as gestões de Fortunati/Fogaça), repetir o passado (referência aos 16 anos do PT na capital gaúcha) ou iniciar um novo tempo (bandeira defendida por Marchezan).

Outro vetor da estratégia de Marchezan foram as críticas ao sistema político tradicional, reconhecendo que atualmente está difícil acreditar na política e nos políticos.

Ou seja, além do posicionamento como novidade e abraçando a bandeira da mudança, a partir do início do segundo turno, conseguiu corretamente se conectar com o sentimento de insatisfação com a política tradicional e, através de uma mensagem de confiança e esperança, ganhar a simpatia da opinião pública porto-alegrense.

Na minha opinião, a campanha de Marchezan foi uma das mais bem concebidas em todo país nessas eleições municipais e, certamente, ficará na história como um case de sucesso.