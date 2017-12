Temer dá posse a Carlos Marun na Secretaria de Governo

1. O presidente Michel Temer dá posse ao deputado Carlos Marun (PMDB-MS) como novo ministro da Secretaria de Governo em substituição a Antonio Imbassahy.

Veja outros destaques da agenda do dia:

2. O relator da Reforma da Previdência, Arthur Maia (PPS-BA), apresenta novo texto no plenário da Câmara.

3. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário de Política Econômica, Fábio Kanczuk, concedem entrevista sobre previsão de crescimento do PIB em 2018.

4. O Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e os diretores da instituição participam da reunião do Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central (Comef), em Brasília. À noite, no Rio de Janeiro, Goldfajn participa de jantar organizado por Armínio Fraga.

5. O Presidente da Petrobras, Pedro Parente, recebe o título de Eminente Engenheiro do Ano 2017, em São Paulo.

6. O IBGE divulga o PIB dos municípios de 2015.

7. O IPEA divulga análise do mercado de trabalho com base na Pnad Contínua.

8. A Confederação Nacional da Indústria divulga Balanço de 2017 e previsões para 2018