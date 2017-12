Carlos Marun toma posse na Secretaria de Governo

Veja outros destaques da agenda do dia:

1. O deputado Carlos Marun (PMDB-MS) toma posse na Secretaria de Governo no Palácio do Planalto, às 15 horas.

2. Diretório Nacional do PT começa a discutir estratégia para 2018.

4. Reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) discute a convalidação dos benefícios fiscais e a redução de alíquotas tributárias.

5. Governo promove leilão de 4.919 km de linhas de transmissão e diversas subestações divididas em 11 lotes, localizados em 10 estados (Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins), que exigirão R$ 8,7 bilhões em investimentos.

6. O Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso participa de evento sobre desafios do Brasil na Associação Comercial do Rio de Janeiro.

7. O Diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, concede entrevista.

8. O IBGE divulga Pesquisa mensal de serviços de outubro

9. FGV divulga Indicador do Comércio Exterior e Sondagem de Investimentos