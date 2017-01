Agenda: Carmen Lúcia discute crise carcerária

A Presidente do Supremo, Cármen Lúcia, reúne-se com presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, para discutir a crise do sistema carcerário nacional. Veja os eventos desta quinta (12):

1. Acordo emergencial de socorro ao Rio de Janeiro pode ser apresentado ao presidente Michel Temer.

2. Décio Oddone e Felipe Kury tomam posse nos cargos de diretor-geral e diretor da Agência Nacional de Petróleo.

3. O Ministro da Educação, Mendonça Filho, fala sobre o piso salarial do magistério.

4. O ex-presidente Lula participa do 33º Congresso Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

5. O IBGE divulga pesquisa mensal de serviços de novembro.