Clipping Política Brasileira: Senado aprova PEC da DRU

Veja as principais notícias do dia no clipping do Política Brasileira:

Foi aprovada hoje pelo Senado a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que recria a Desvinculação de Receitas da União (DRU) até 2023. Isso permite que o governo aplique em despesas os recursos que eram reservados para áreas como saúde, educação e segurança Com a aprovação em segundo turno, a proposta segue para promulgação pelo Congresso Nacional. (Estadão)

Teori Zavascki libera acesso da AGU a processos sobre políticos na Lava Jato

Teori Zavascki, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou o compartilhamento com a AGU (Advocacia-Geral da União) de processos contra políticos na Operação Lava Jato. O pedido foi feito com objetivo de obter informações que colaborem em investigações já em andamento ou que possam embasar fitiras ações de ressarcimento ou improbidade administrativa contra políticos envolvidos no esquema de corrupção da Petrobrás. (Folha)

Investigações da Lava-Jato no STF já atingem 364 políticos e cúmplices