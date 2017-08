Comissão especial da Câmara pode votar o fim das coligações

A Comissão Especial da Câmara que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com as coligações de partidos para o Legislativo e institui a cláusula de desempenho eleitoral (PEC nº 282/16) pode votar o parecer da relatora, deputada Shéridan (PSDB-RR).

Destaques da agenda do dia

1. O presidente Michel Temer participa, em São Paulo, da Expo Cristã, que reúne setores do mercado Gospel.

2. O Governo pode apresentar aos líderes aliados propostas de alterações à MP 783/17, que trata do Refis. A tarde, em Brasília, tem reunião com bancada do Rio Grande do Norte.

3. A Comissões Mista de Orçamento; de Seguridade Social e Família da Câmara; e de Assuntos Sociais do Senado realizam audiência pública com o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

4. O ex-presidente Lula inicia na Bahia caravana que visitará várias cidades do Nordeste em 20 dias, para preparar sua plataforma de propostas para a campanha presidencial de 2018.

5. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, toma café da manhã nesta quinta-feira, às 9 horas, com a ministra Grace Mendonça, da Advocacia Geral da União (AGU). Na pauta, possível acordo entre bancos e poupadores referentes às perdas provocadas pelos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990.

6. O Supremo Tribunal Federal julga a constitucionalidade de resolução da Anvisa que proibiu o uso de aditivos em produtos fumígenos.

7. O Banco Central divulga o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado “prévia” do resultado do PIB.

8. IBGE divulga Pnad trimestral sobre mercado de trabalho.

9. Veiculação do programa partidário do PSDB, em cadeia de rádio e TV, com duração de dez minutos.