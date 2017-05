Comissão especial encerra análise da Reforma da Previdência

A Comissão Especial da Reforma da Previdência encerra o período de discussão do parecer do relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA).

Outros eventos desta terça-feira são:

1. A Comissão Especial da Reforma Política na Câmara pode votar o relatório do deputado Vicente Candido (PT-SP).

2. Reunião da CPI da Previdência no Senado analisa diversos requerimentos, entre eles o que convida a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vitali Janes Vescov, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, entre outros.

3. Prevista sessão do Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais.

4. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga o resultado da balança comercial em abril.

5. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, dá posse a 70 novos servidores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), aprovados no concurso de 2014.

6. Dirigentes de entidades sindicais se reúnem para definir novas ações conjuntas contra as reformas Trabalhista e Previdenciária.

7. Os ministros da 2ª Turma do Supremo decidem se libertam ou não o ex-ministro José Dirceu.

8. Veiculação do programa partidário do SD, em cadeia de rádio e TV, com duração de dez minutos.