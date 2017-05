Arko Advice mostra que o parecer do deputado Arthur Maia à proposta de Reforma da Previdência na Comissão Especial será aprovado com 23 a favor e 14 contrários. O placar pode sofrer alterações considerando que líderes dos partidos aliados podem substituir alguns deputados que pretendem votar contra. A expectativa do governo é ter entre 22 e 25 votos. Veja AQUI a tendência de voto dos membros titulares da Comissão. A Comissão Especial da Reforma da Previdência vota o parecer do relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA). Levantamento damostra que o parecer do deputado Arthur Maia à proposta de Reforma da Previdência na Comissão Especial será aprovado com 23 a favor e 14 contrários. O placar pode sofrer alterações considerando que líderes dos partidos aliados podem substituir alguns deputados que pretendem votar contra. A expectativa do governo é ter entre 22 e 25 votos. Os principais eventos desta quarta-feira são os seguintes:

1. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado realiza audiência pública sobre spreads bancários com Túlio Maciel, chefe do Departamento Econômico do Banco Central do Brasil, entre outros.

2. Senadores da oposição apresentam requerimento para que a Reforma Trabalhista também seja analisada pelas Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Direitos Humanos (CDH). Ela já terá que passar pelas Comissões de Assuntos Econômicos (CAE), ao Senado e de Assuntos Sociais (CAS)

3. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara realiza audiência pública sobre a participação estrangeira de até 100% no capital de empresas aéreas brasileiras. Entre os convidados estão os ministros dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella Lessa, e do Turismo, Marx Beltrão, entre outros.

4. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara analisa Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 282/16 que veda as coligações entre partidos nas eleições para deputado e vereador a partir de 2020, além de estabelecer cláusula de desempenho para o funcionamento parlamentar das legendas.

5. A Comissão de Turismo da Câmara debate os programas e projetos da pasta do Turismo para 2017 com o ministro Marx Beltrão.

6. O ministro Luiz Fux coordena audiência entre o Rio de Janeiro e a União em ação que discute royalties do petróleo.

7. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento e discute a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o recebimento de denúncia contra o governador do estado, Fernando Pimentel (PT), pelo Superior Tribunal de Justiça e seu consequente afastamento.

8. Movimentos sociais fazem protestos em Curitiba a favor do ex-presidente Lula.

9. O IBGE divulga produção industrial de março.