Como desarmar uma crise

A saída espalhafatosa de um ministro, numa área que já deu dor de cabeça ao presidente, era crise que Michel Temer não precisava agora. O episódio da queda do ministro da Cultura, Marcelo Calero, depois de choque frontal com o secretário de Governo, Geddel Vieira Lima, é pleno de erros. Primeiro: ainda que tenha boas justificativas, Geddel deveria ter refreado seus ímpetos. Segundo: Calero deveria ter comunicado imediatamente o que se passava a Temer.

Sair atirando é um conhecido recurso para conseguir boa repercussão junto à opinião pública, especialmente a área cultural, com a qual chocou-se ao entrar no governo. No Itamaraty, a saída barulhenta do ministro gerou mal-estar. Faltou gerenciamento estratégico para a crise. Impulsos de ambos deveriam ter sido administrados. A rapidez com que os fatos se consumaram sugere que Calero estava atrás de um bom motivo para ir embora.

Os problemas não terminam aí. Nesta segunda-feira, a Comissão de Ética da Presidência entrará no assunto para analisar sua dimensão. Além disso, a imprensa ganhou uma pauta de presente. Irá investigar quem está falando a verdade. E num clima de caça a supostos corruptores no qual se vive, é difícil produzir explicações convincentes.