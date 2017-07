Destaques da agenda

1. Assinatura dos contratos de concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. No ato, as concessionárias deverão recolher 25% do preço mínimo e o ágio oferecido em leilão. Com isso, os pagamentos imediatos ao governo somarão R$ 1,46 bilhão.

2. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anuncia a cor da bandeira tarifária de agosto, que pode passar para vermelho e aumentar o preço para o consumidor.

3. O IBGE divulga o resultado da Pnad Contínua (desemprego) referente ao último trimestre, encerrado em junho.

Outros eventos

4. A ex-presidente Dilma Rousseff presta depoimento no âmbito de uma ação penal que tramita no STF contra a senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o marido, o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo. O casal é investigado por suposto recebimento de R$ 1 milhão para custear a campanha eleitoral da petista ao Senado Federal em 2010.

5. Último dia para as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre de 2017.

6. O Banco Central divulga o resultado das contas do setor público consolidado em junho.

7. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor.

8. FGV divulga IGP-M de julho.