Copom anuncia hoje Selic

Os principais eventos desta quarta-feira são os seguintes:

1. O presidente Michel Temer participa de cerimônia de Assinatura de Portaria Conjunta ANVISA/INPI: Modernização e Desburocratização do Sistema de Propriedade Intelectual no Brasil

2. O relator da Reforma Trabalhista ( PL nº 6787/16 ) na Câmara, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), pode apresentar seu parecer.

3. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, se reúne com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, no Supremo. Também participa do encontro o diretor de relacionamento institucional e cidadania, Isaac Sidney.

4. O Ministério da Fazenda divulga o relatório mensal do Prisma Fiscal

5. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anuncia taxa básica de juros (Selic).

6. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realiza debate sobre reforma da Previdência com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ)

7. O IBGE divulga o resultado do varejo em fevereiro.