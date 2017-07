O procurador da República Athayde Ribeiro Costa, que integra a força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava-Jato, disse nesta quinta-feira, 27, que a Polícia Federal precisa ser ‘fortalecida’ para dar continuidade às investigações sobre o maior escândalo de corrupção no País. Ele atribuiu ao ministro da Justiça Torquato Jardim medidas que levaram à ‘diminuição do efetivo’ da PF.

O procurador ainda mencionou o ministro da Justiça anterior, Alexandre de Moraes, dizendo que ele havia se comprometido com a Operação Lava-Jato, coisa que Torquato Jardim não fez. O atual ministro classificou as críticas como infundadas:

Torquato Jardim classifica de 'infundadas' críticas de procurador da Lava Jato https://t.co/y7qoj1dfmf — G1 – Política (@g1politica) July 27, 2017

Não vamos passar em branco, diz Temer

Com a pior avaliação de um governo em 30 anos, o presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (27) que a sua administração não passará “em branco” se ele conseguir aprovar as reformas previdenciária, tributária e política.

Em cerimônia de assinatura de contratos de concessão, o peemedebista disse que a melhora da atividade econômica não se trata de “mágica”, mas da “coragem” e “ousadia” da gestão peemedebista.

Com rejeição de 70%, Temer pede 'puxador de palmas' e promete 'não passar em branco'. https://t.co/UHo6WpFCBy pic.twitter.com/FyF9hNKzHH — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) July 27, 2017

Propinas e trapalhadas

A Operação Cobra, deflagrada hoje pela Polícia Federal, prendeu Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás. Bendine teria trocado mensagens com o publicitário André Vieira por meio de um aplicativo que destrói automaticamente as mensagens. Contudo, foram encontrados prints com referências e indícios de um encontro com objetivo de receber propina.

Com informações do Estadão, Folha, O Globo.