Clipping: Cunha chama Lula e Temer como testemunhas

Advogados do ex-deputado federal, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), protocolaram a defesa prévia na última terça (1º). Na peça, negam as acusações feitas à Cunha e pedem a rejeição da denúncia. “O defendente requer que caso Vossa Excelência não rejeite a denúncia contra ele apresentada, nem o absolva sumariamente, nos termos pleiteados, ordene a diligência abaixo requerida, ouça as testemunhas arroladas e, ao fim, julgue improcedente a acusação, absolvendo-o de todas as imputações lhe formuladas.”

No rol de testemunhas estão, entre outros, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente Michel Temer, o ex-ministro Henrique Alves (PMDB-RN), o ex-senador Delcídio do Amaral e o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró. Mesmo listados o comparecimento não é certo, depende do juiz considerar pertinente a convocação. Se for deferida a testemunha será obrigada a comparecer. A defesa não justificou o chamado de Lula e Temer. Citam apenas a “imprescindibilidade” de ouvir essas pessoas e afirma que a quantidade de testemunhas se justifica pelo número “de fatos imputados” ao réu. Cunha é réu na Lava Jato, acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. (Folha)

Procurador denuncia 443 ex-deputados

O procurador Elton Ghersel denunciou 443 ex-deputados envolvidos no escândalo da “Farra das Passagens”. Os políticos são suspeitos de utilizar recursos de viagens para emissão de passagens para parentes, assessores e pessoas próximas, além de uso próprio para viagens a lazer. O escândalo é de 2009 e há sete anos espera-se o esclarecimento dos envolvidos. Na lista estão ex-ministros, ex-governadores e ex-deputados de quase todos os partidos da Câmara, há também alguns prefeitos o que levou o caso ao tribunal regional. O caso será analisado pelo desembargador Olindo Menezes. (O Globo)

STF: réus devem sair da linha sucessória da Presidência

A ação originada quando Eduardo Cunha (PMDB-RJ), era presidente da câmara dos deputados e réu em ação no STF. A decisão pode colocar em risco o cargo do presidente do Senado, Renan Calheiros, investigado em ações no STF. O Planalto tentou informalmente adiar o julgamento, classificando como inadequado o momento para decidir a ação, o temor é que um atrito entre o STF e Renan Calheiros afete o andamento da votação da PEC dos Gastos. (Estadão)