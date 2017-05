Depois de um adiamento por decisão de Moro e um pedido da defesa pela suspensão do processo ter sido indeferido o ex-presidente Lula irá depor em Curitiba. Será o primeiro encontro do juiz responsável pela Lava-Jato e o líder petista.

Veja vídeo da Agência France-Presse Brasil com o advogado de defesa de Lula sobre o depoimento de hoje:

Os principais eventos desta quarta-feira são as seguintes:

recuperação fiscal para estados endividados ( 1. A Câmara pode continua votação dos destaques apresentados ao projeto que cria um regime deendividados ( Projeto de Lei Complementar 343/17 , do Poder Executivo).

2. As comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais do Senado realizam audiência pública sobre a Reforma Trabalhista com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TSE), Ives Gandra Filho. No mesmo dia será realizada audiência pública com o professor José Pastore, e Peter Poschen, diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil (OIT).

3. A Comissão de Minas e Energia promove reunião com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, para debater assuntos relacionados à pasta.

4. A Comissão Especial sobre a Reforma Política na Câmara promove audiência pública com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral Herman Benjamin e Luciana Lóssio.

5. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, participam da 9ª edição do Congresso Anbima de Fundos de Investimento.

6. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, viaja para países árabes (Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes). O ministro permanecerá em missão até o dia 22, com o objetivo de divulgar o agronegócio brasileiro.

7. O Supremo julga a constitucionalidade de quórum de 2/3 do Poder Legislativo estadual para deliberar sobre a procedência de acusação contra governador por crime de responsabilidade.

8. O IBGE divulga o IPCA de abril.