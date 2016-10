Agenda Política Brasileira: debate em Porto Alegre

A Folha, o UOL e o SBT promovem debate com os candidatos do segundo turno à Prefeitura de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB) e Sebastião Melo (PMDB). O evento começará às 22h30 e terá duração de uma hora. Veja os principais eventos desta sexta-feira (21):

1. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e o diretor de Política Econômica, Carlos Viana de Carvalho, almoçam no Rio de Janeiro com a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos. Depois, eles têm reunião por videoconferência com a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi.

2. Ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Dyogo de Oliveira (Planejamento) e José Serra (Relações Exteriores), o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco, e o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) participam de evento em SP.

4. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga Sondagem Industrial.